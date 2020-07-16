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Выставку «АгроОмск» впервые проведут в онлайн-режиме

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В Омске с 29 по 30 июля пройдет ежегодная сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск». Главной площадкой станет «Конгресс-холл». Правда, состоится это событие в онлайн-режиме. Все мероприятия будут транслироваться на YouTube-канале регионального Агентства развития и инвестиций.

На виртуальной бизнес-площадке будут выступать спикеры, представляющие разные российские регионы и зарубежные страны, ведущие специалисты агропромышленного комплекса, а также те, кто заинтересован в развитии сельского хозяйства.

Причиной переноса форума в онлайн стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

14 июля сообщалось, что в Томске из-за ситуации с коронавирусом отменили День томича. Он отмечается во вторые субботу и воскресенье сентября.

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