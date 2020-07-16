Суд начал рассматривать апелляцию на арест Сафронова

В Басманном суде началось заседание по апелляции на арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Оно ведется в закрытом режиме, сообщает корреспондент «Известий» в четверг, 16 июля.

Дело Сафронова ведут десять следователей Федеральной службы безопасности (ФСБ), рассказал журналистам его адвокат Иван Павлов. По его словам, среди следователей — Александр Чабан, который также ведет дело ученого Виктора Кудрявцева.

15 июля уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что Сафрнов не жаловался на условия содержания в следственном изоляторе. По ее словам, у него есть все необходимое.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, во время личной встречи Сафронов заявил, что на него не оказывают давления. При этом в заточении он активно занимается спортом и сумел сбросить лишние килограммы. Однако его огорчает, что он не может следить за последними новостями, потому что антенна телевизора в его камере не работает.

Сафронова, который до работы в «Роскосмосе» был журналистом, задержали 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого.

По данным ФСБ, советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Защита уточнила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года: предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает.