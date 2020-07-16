В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2»

Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток–2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта. Об этом 16 июля сообщил ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

«Мы приняли к сведению высказывания госсекретаря США. Позиция правительства ФРГ по отношению к «Северному потоку–2» была много раз изложена и остается неизменной», — сообщили агентству.

Накануне Помпео заявил, что Госдепартамент США обновил рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции (закон CAATSA), включив в них «Северный поток–2» и вторую нитку «Турецкого потока–2».

30 июня сообщалось, что несколько американских сенаторов предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопроводa «Северный поток–2» в проект оборонного бюджетa США на 2020/21 финансовый год.

За два дня до этого альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток–2» был внесен в палату представителей конгресса США.

Украинская компания «Нафтогаз» призвала Штаты скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.

В свою очередь в правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США проекту.

В настоящее время газопровод завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020-го либо в начале 2021 года.

«Северный поток–2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.