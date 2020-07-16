В МИД РФ назвали последствия переброса ядерных зарядов США из ФРГ в Польшу

Если американское тактическое ядерное оружие будет передислоцировано из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО. Такое предупреждение сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг, 16 июля.

«Я думаю, что это будет просто приговор этому документу», — приводит «Интерфакс» его ответ на вопрос возможном перебросе ядерного оружия США из Германии в Польшу.

Он напомнил, что согласно указанному документу страны альянса не могут изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.

Пока, по его словам, США лишь ограничиваются «намеками на такие сценарии», однако полностью такую вероятность Москва не исключает и внимательно следит за ситуацией. Грушко уверен, что размещение ядерного оружия США в Польше может стать «контрольным выстрелом».

«Конечно, хотелось бы надеяться на то, что это обязательство будет выполнено. Но действия администрации США, мягко говоря, несколько расширяют представления о границах возможного, так что уверенности нет», — отметил высокопоставленный дипломат.

В случае если российская сторона заметит соответствующую подготовку к реализации данных планов или их конкретное формирование, то она предпримет все необходимые меры предосторожности, в том числе и военные, заключил он.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что часть американского военного контингента передислоцируют из Германии, в том числе в Польшу. Он отметил готовность Варшавы принять дополнительные войска, а также платить за размещение военных. Переброска части войск из Германии в Польшу, по его словам, станет «сильным сигналом» для России.

О том, что американцы могут разместить ядерное оружие в Польше вслед за переброской военного контингента из Германии, «Известиям» рассказал в этот же день главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Грушко в свою очередь тогда также отметил, что Москва следит за анонсами в США и допускает нарушение Вашингтоном основополагающего акта Россия — НАТО.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уже 26 июня заявил «Известиям», что причиной такого решения Трампа стало давление немецкой общественности.

По его мнению, для России эти недружественные действия создают нарастающие угрозы безопасности, что вынуждает Москву формировать свой военный потенциал на границах с Польшей.