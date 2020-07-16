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Жидкое небо: два человека погибли в Палермо из-за ливня

На главный город Сицилии обрушилась годовая норма осадков
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Мощный ливень, прошедший в итальянском городе Палермо на Сицилии 15 июля, привел к затоплению и человеческим жертвам. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
На город за два часа выпало 80 мм осадков, что, по словам метеорологов, является годовой нормой для региона
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Власти не успели объявить штормовое предупреждение, поэтому разбушевавшаяся стихия застала горожан врасплох
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Два человека погибли, утонув вместе со своим автомобилем в тоннеле
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Мэр Палермо Леолука Орландо заявил, что ничто не предвещало разгула стихии
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Медицинская помощь потребовалось двоим детям, в том числе 9-месячному младенцу
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
В настоящее время власти города пытаются справиться с последствиями катаклизма
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Мэр Орландо заявил, что ливень был самым сильным за последние полвека
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Многим автомобилистам и пассажирам пришлось спасаться из своих машин вплавь
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В Палермо из-за мощного ливня погибли два человека
Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Лидер Лиги Севера Маттео Сальвини обвинил Леолуку Орландо в пренебрежении своими обязанностями. «Мэр Палермо больше думает о мигрантах, чем о горожанах», — написал правый политик в Twitter
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