Объединенный автоконцерн Peugeot и Fiat Chrysler назовут Stellantis

Автоконцерн, который появится после завершения операции по слиянию французской группы PSA (Peugeot) и итало-американского Fiat Chrysler Automobiles (FCA), получит название Stellantis. Об этом 16 июля сообщает ТАСС.

Отмечается, что операцию по слиянию, в результате которой появится один из крупнейших мировых автопроизводителей, планируется завершить к концу первого квартала 2021 года.

Соглашение о слиянии Fiat Chrysler Automobiles и PSA было подписано в декабре 2019 года. Акционеры получат по 50% акций объединенной компании. Гендиректор PSA Карлос Таварес станет руководителем объединенной компании.

Ежегодный объем продаж объединенной компании составит 8,7 млн автомобилей, а выручка достигнет около €170 млрд.

9 июня сообщалось, что Fiat представила электрический хетчбэк 500e нового поколения.