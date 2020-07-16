Ледокол «Чукотка» заложат в 2021 году

Новый серийный атомный ледокол «Чукотка» планируется заложить в 2021 году. Об этом 16 июля на заседании международного общественного совета Северного морского пути заявил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Планируем, что в следующем году заложим финальный, завершающий эту серию (ЛК-60 проекта 2220. — Ред.) ледокол, он будет называться «Чукотка», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 6 июля, стало известно, что на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.

Застройщик ледокола — ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» — единственный исполнитель данного контракта. Ввод судна в эксплуатацию согласно условиям договора запланирован в 2027 году.

Дмитрий Медведев 15 января, перед отставкой с поста премьер-министра России, подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер».

В конце декабря прошлого года стало известно, что «Росатом» рассчитывает ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер» до 2033 года.