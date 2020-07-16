Керимов оказался в списке богатейших россиян по версии Forbes

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов вошел в десятку богатейших россиян по версии рейтинга Forbes Real Time.

Состояние его и его семьи оценивается в $18,6 млрд. Как пишет Forbes, в марте оно оценивалось в $10 млрд. Тогда, среди богатейших россиян он занимал 13-е место. За это время состояние выросло на $8,6 млрд и теперь он занимает в рейтинге седьмое место. Отмечается, что ни у кого во время пандемии состояние не выросло на такую большую сумму.

Причиной такого роста называют подорожание акций компании «Полюс», 78,8% которой принадлежит семье Керимова. Только за 15 июля бумаги прибавили в цене 3% и торгуются на уровне более 13,2 тыс. руб. за штуку, в то время как в марте их стоимость составляла около 8,3 тыс. руб.

Накануне стало известно, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes.