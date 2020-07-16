Эксперт заявил о необходимости «развести» вакцинацию от COVID-19 и другие прививки

Вакцинацию от коронавируса не стоит делать одновременно с другими, лучше их «развести» по времени хотя бы на две-три недели. Об этом в четверг, 16 июля, заявил «РИА Новости» директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Побочки (от вакцины ― Ред.) не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель», ― рассказал он агентству.

Также Гинцбург отметил, что это теперь задача организаторов календаря прививок.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель.

Ранее в тот же день в Минобороны России рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины от коронавируса. Серьезных проблем ни у кого из добровольцев не отмечено.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 746 369 человек, умерли 11 770 пациентов, выздоровели ― 523 249.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.