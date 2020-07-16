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Число вылеченных от коронавируса пациентов в Подмосковье превысило 42 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Еще 359 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Общее число выздоровевших достигло 42 372, сообщил региональный оперативный штаб в четверг, 16 июля.

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Отсутствие вируса в организмах выписанных подтверждено отрицательными результатами.

Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по числу выявленных случаев коронавируса, уступая только Москве. Как и в столице, ситуация в этом регионе улучшается. По данным на 15 июля, в регионе выявлено 61 059 пациентов, в том числе 173 новых. За всё время распространения коронавируса в области умерли 1022 человека.

Ранее 16 июля стало известно, что московские врачи вылечили от коронавируса 168 955 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на утро четверга в стране зарегистрировано 746 369 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались в результате заражения 11 770 человек, выздоровели 523 249 пациентов.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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