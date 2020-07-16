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Мощи адмирала Ушакова доставят в Кронштадт к Военно-морскому параду

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Никольский морской собор Кронштадта в преддверии Главного военно-морского парада. Об этом сообщили в четверг, 16 июля, в пресс-службе Западного военного округа.

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«Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского монастыря [в Мордовии] на аэродром Пушкин под Санкт-Петербургом 21 июля», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Сначала святыню поместят на спецкатер, который обойдет корабли-участники парада, расположенные на Кронштадтском рейде. На борту катера будет совершен молебен. Затем ковчег поставят в Никольском морском соборе Кронштадта, где он пробудет вплоть до парада. Доступ к мощам будет свободным.

Федор Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790–1798); командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798–1800), адмирал (1799). Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и ни одного поражения не потерпел. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоится 26 июля в Кронштадте и Санкт-Петербурге. В нем будут принимать участие более 4 тыс. военнослужащих и 46 кораблей и подводных лодок.

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