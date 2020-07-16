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На Украине за сутки выявили 848 больных коронавирусом

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 848 новых случаев заболевания коронавирусом, что демонстрирует рост числа больных второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 июля.

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Отмечается, что в стране за последние 24 часа от этой инфекции скончались 18 пациентов, а вылечились 800 человек. При этом накануне сообщалось о 836 новых заболевших, а днем ранее их было 638.

Всего же на Украине было выявлено 56 455 случаев COVID-19. 1445 человек скончались, а 28 931 пациент выздоровел.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране карантинные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, планируется продлить как минимум на месяц.

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры были ослаблены.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 июля, на планете зарегистрировано свыше 13,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 586 тыс. человек, вылечились 8,1 млн.

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