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Росгидромет включил 2019 год в четверку самых теплых за всю историю наблюдений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прошедший 2019 год вошел в четверку самых теплых за все время метеонаблюдения с 1936 года. Об этом говорится в документе Росгидромета «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2019 год», опубликованном на сайте ведомства.

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«2019 год стал четвертым среди самых теплых с 1936 года (далее везде ранги приводятся для ряда с 1936 года): осредненная по территории России среднегодовая аномалия температуры воздуха (отклонение от среднего за 1961–1990 годы) + 2,07 градуса», — говорится в документе.

Наибольшая температурная аномалия была зафиксирована в Центральном федеральном округе (ЦФО) — + 2,51 градуса. Также самым теплым минувший год стал для Южного (+2,03 градуса) и Северо-Кавказского (+1,89 градуса) федеральных округов.

Самыми теплыми месяцами ушедшего года были март, июнь и октябрь. Средняя годовая сумма осадков по стране составила 108% нормы.

Ранее в январе во Всемирной метеорологической организации назвали 2019 год вторым из самых теплых в истории метеонаблюдений.

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