Собянин уточнил перспективы появления «жесткой вспышки» COVID-19 в Москве

Мер Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что столице удастся избежать «жесткой вспышки» коронавирусной инфекции. Он отметил, что риски введения повторного карантина из-за распространения инфекции в городе все-таки существуют. Такое заявление градоначальник сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого [повторного карантина]. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — заявил мэр.

При этом чиновник отметил, что высокие цифры зараженных коронавирусом в мире — это закономерное развитие ситуации, так как вирус, попадая в страны, переходит волнами из региона в регион.

Накануне в пресс-службе Минздрава России «Известиям» сообщили, что подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя.

Снизить риск возникновения второй волны инфекции, как отметили в ведомстве, позволят сохранение настороженности населения и соблюдение мер профилактики.

10 июля Собянин рассказал, что, согласно прогнозам, в ближайшее время не ожидается вторая волна коронавируса. Он отметил, что в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет продолжать ослабление ограничений.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на утро четверга в стране зарегистрировано 746 369 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались в результате заражения 11 770 человек, выздоровели 523 249 пациентов.

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