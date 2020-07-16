Прямой эфир
Сюжет:

Собянин уточнил перспективы появления «жесткой вспышки» COVID-19 в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мер Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что столице удастся избежать «жесткой вспышки» коронавирусной инфекции. Он отметил, что риски введения повторного карантина из-за распространения инфекции в городе все-таки существуют. Такое заявление градоначальник сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого [повторного карантина]. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — заявил мэр.

При этом чиновник отметил, что высокие цифры зараженных коронавирусом в мире — это закономерное развитие ситуации, так как вирус, попадая в страны, переходит волнами из региона в регион.

Накануне в пресс-службе Минздрава России «Известиям» сообщили, что подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя.

Снизить риск возникновения второй волны инфекции, как отметили в ведомстве, позволят сохранение настороженности населения и соблюдение мер профилактики.

10 июля Собянин рассказал, что, согласно прогнозам, в ближайшее время не ожидается вторая волна коронавируса. Он отметил, что в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет продолжать ослабление ограничений.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на утро четверга в стране зарегистрировано 746 369 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались в результате заражения 11 770 человек, выздоровели 523 249 пациентов.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020