В Москве за месяц открылись более 1,7 тыс. летних веранд

За месяц со дня снятия ограничительных мер в Москве открылись более 1,7 тыс. сезонных летних кафе. Об этом 16 июля заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Это более 81% от количества летних кафе, функционировавших в прошлом году», — приводит его слова ТАСС.

Немерюк добавил, что в схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы включено 3,1 тыс. веранд. Решение об открытии веранд принимают сами рестораторы. Он отметил, что в 2019 году летние веранды открыли более 2,1 тыс. предприятий общественного питания.

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.

По состоянию на 22 июня в столице вновь заработало около 40,2% ресторанов. На тот момент 31% московских заведений общепита работал в режиме доставки, еще 28,8% оставались закрытыми. В среднем по России индекс работающих ресторанов составлял 28,9%.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.