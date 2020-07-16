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В Москве за месяц открылись более 1,7 тыс. летних веранд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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За месяц со дня снятия ограничительных мер в Москве открылись более 1,7 тыс. сезонных летних кафе. Об этом 16 июля заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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«Это более 81% от количества летних кафе, функционировавших в прошлом году», — приводит его слова ТАСС.

Немерюк добавил, что в схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы включено 3,1 тыс. веранд. Решение об открытии веранд принимают сами рестораторы. Он отметил, что в 2019 году летние веранды открыли более 2,1 тыс. предприятий общественного питания.

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.

По состоянию на 22 июня в столице вновь заработало около 40,2% ресторанов. На тот момент 31% московских заведений общепита работал в режиме доставки, еще 28,8% оставались закрытыми. В среднем по России индекс работающих ресторанов составлял 28,9%.

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