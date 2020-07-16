На Таймыре собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси на месте разлива

Ликвидаторы собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси на месте разлива авиатоплива вблизи поселка Тухард на Таймыре. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Отмечается, что 5 кубометров топлива были собраны за минувшую ночь.

В пресс-службе добавили, что озеро, куда попало горючее, дополнительно обработали сорбентом, кроме того, была установлена линия заградительных бонов.

Для удержания сорбента на поверхности воды в ручье из озера в сторону реки Большая Хета установили фильтрующую конструкцию. В ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 48 человек и четыре единицы техники.

Разлив топлива произошел 12 июля при перекачке с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в результате разгерметизации трубопровода. Всего вылилось более 44 т на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию.

Краевая прокуратура начала проверку, а региональное управление СК возбудило дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Власти ввели ЧС муниципального характера. Администрация района сообщила, что топливо попало в два озера.