В Иркутской области подтопило село

В Усольском районе Иркутской области подтопило село в результате поднятия уровня воды в реке Китой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 июля на сайте регионального управления МЧС.

«На утро 16 июля на реке Китой вблизи Раздолья Усольского района уровень воды составляет 290 см при критической отметке 280 см. В поселке Раздолье в зону подтопления попали пониженные участки дорог по улицам Трактовая и Рабочая, а также 17 приусадебных участков (огороды)», — говорится в сообщении.

Подъем воды в реках ожидается и в других районах региона, в частности, в Нижнеудинском районе области. Отмечается, что на реке Уда наблюдается повышение уровня без достижения критических отметок. На малых реках южного Прибайкалья ожидается подъем воды на 50–100 см.

Ранее в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об эвакуации жителей домов, оказавшихся подтопленными в результате сильных дождей в Иркутске.

По информации мэрии со ссылкой на гидрометеорологическую службу города, в Иркутске в ночь с 14 на 15 июля выпало 21 мм осадков. В результате в городе произошли массовые отключения электроснабжения.