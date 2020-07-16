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В Иркутской области подтопило село

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Фото: irksib.ru
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В Усольском районе Иркутской области подтопило село в результате поднятия уровня воды в реке Китой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 июля на сайте регионального управления МЧС.

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«На утро 16 июля на реке Китой вблизи Раздолья Усольского района уровень воды составляет 290 см при критической отметке 280 см. В поселке Раздолье в зону подтопления попали пониженные участки дорог по улицам Трактовая и Рабочая, а также 17 приусадебных участков (огороды)», — говорится в сообщении.

Подъем воды в реках ожидается и в других районах региона, в частности, в Нижнеудинском районе области. Отмечается, что на реке Уда наблюдается повышение уровня без достижения критических отметок. На малых реках южного Прибайкалья ожидается подъем воды на 50–100 см.

Ранее в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об эвакуации жителей домов, оказавшихся подтопленными в результате сильных дождей в Иркутске.

По информации мэрии со ссылкой на гидрометеорологическую службу города, в Иркутске в ночь с 14 на 15 июля выпало 21 мм осадков. В результате в городе произошли массовые отключения электроснабжения.

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