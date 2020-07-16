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Госдеп выделит средства на «укрепление связей» между США и Сербией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Госдепартамент США намерен выделить грант некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укрепить связи» между гражданами США и Сербии, а также посодействуют вступлению республики в Евросоюз. Об этом говорится в документах американского ведомства, с которыми ознакомился RT.

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Согласно описанию гранта, Вашингтон заинтересован в укреплении сербско-американских отношений, а также в ознакомлении граждан Сербии с ценностями и культурой Соединенных Штатов.

Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что таким образом намерены оказать сербскому народу помощь посредством укрепления демократии, защиты прав человека, развития стабильности в регионе и продвижении к вступлению республики в состав ЕС.

Отмечается, что на реализацию данной программы госдеп выделит $325 тыс. На грант смогут претендовать сербские и американские НКО, а также госучреждения и организации гражданского общества. Заявки на грант будут приниматься до 30 августа.

Это уже не первый проект госдепа США в данном отношении. 22 июня СМИ сообщили о том, что ведомства планирует выделить до $150 тыс. на проекты по истории современной Украины, а курировать инициативу будет американское посольство в Киеве.

2 июля сообщалось, что Госдепартамент США намерен профинансировать инициативы по распространению «американских ценностей» на территории Словении.

7 июля стало известно, что посольство США в Москве расскажет жителям России про особенности американской культуры, истории и политики. На реализацию данной инициативы Государственный департамент США намерен выделить в общей сложности до $350 тыс.

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