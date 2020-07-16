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Снявший «Бриллиантовую руку» киноператор Игорь Черных умер в возрасте 88 лет

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Фото: ТАСС/Корженков Е
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Кинооператор Игорь Черных умер в Москве на 89-м году жизни. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в Союз кинематографистов России.

Черных снял более 20 фильмов. Зрителям он известен по картинам «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Великий полководец Георгий Жуков», «Трагедия века», «Большая дорога», «Особо важное задание», «Емельян Пугачев» и др.

«Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел», — говорится в сообщении.

Информация о дате и месте похорон кинооператора станет известна позже.

Черных был заслуженным деятелем искусств РСФСР, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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