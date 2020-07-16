Глава МВД Турции прибыл на место крушения самолета-разведчика

На место крушения самолета-разведчика в районе горы Артос на востоке Турции прибыли министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, начальник Управления полиции Мехмет Акташ и губернатором провинции Ван Мехмет Эмин Билмез. Кадры с места происшествия публикует в четверг, 16 апреля, Twitter-аккаунт МВД республики.

Ранее сообщалось, что в провинции Ван потерпел крушение самолет-разведчик. В результате погибли семь сотрудников органов безопасности. Самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен 15 июля в 18:34 по местному времени (совпадает с мск) для проведения разведывательных и наблюдательных работ в провинциях Хаккари и Ван. На его борту находились два пилота и пять полицейских.

Самолет исчез с радаров в 22:45, также пропала радиосвязь с пилотами.