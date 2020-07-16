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Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего. Об этом в четверг, 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

По информации ведомства, 37-летняя майор полиции выпала из окна, расположенного между шестым и седьмым этажами дома, в котором она не проживала.

«Проводим проверку по факту гибели сотрудницы МВД по городу при падении из окна», — сказал представитель пресс-службы.

На момент случившегося правоохранитель была в отпуске, у нее осталась дочь-подросток.

В начале июня сообщалось, что студент из Африки погиб в Москве, выпав из окна общежития Московского авиационного института (МАИ) на севера-западе города.

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