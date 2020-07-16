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Предприятие по обработке камня возобновило работу вблизи Пальмиры

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Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
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Предприятие по обработке камня возобновило свою работу в сирийском городе Тадмор под Пальмирой после освобождения региона от боевиков. Об этом рассказал глава города Хани Дайес.

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По его словам, для местных властей возобновление работы этого предприятия является важным этапом восстановления архитектуры, которая была разрушена во время войны. Дайес отметил, что данные каменоломни очень древние и являются для региона «визитной карточкой».

Кроме того, глава города добавил, что дома должны облицовываться именно этим камнем, так как он является частью культурного облика. Дайес подчеркнул, что для города красота имеет такое же значение, как и восстановление условий жизни и инфраструктуры.

Владелец предприятия Махмуд Хамуд рассказал, что предприятие уже дало рабочие места 15 сотрудникам. Ежедневно здесь перерабатывается 25 т камня, продукция очень востребована в городе. Также Хамуд добавил, что этот камень в жаркое время года позволяет сохранить прохладу, а зимой — защищает от холода.

15 июля сообщалось, что в освобожденном от боевиков сирийском Дэйр-эз-Зоре открыли спортивную школу, в которой уже сейчас насчитывается около 300 учеников.

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