Разогнавший коров вертолетом отец мэра Нефтекамска разозлил односельчан

Отец мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева Рафил разогнал коров на вертолете и разозлил местных жителей. Инцидент произошел в селе Саклово Краснокамского района Башкирии. Об этом сообщает издание Ufa1.ru.

Видео погони мужчины за животными сняли очевидцы.

На опубликованных кадрах Рафил Мавлиев на личном вертолете пролетает над коровами, что пугает животных, и они разбегаются.

В комментариях под роликом местные жители осуждают поступок мужчины. По их словам, отец главы Нефтекамска регулярно распугивает животных, ранее он пролетал над дикими кабанами, лосями и оленями.