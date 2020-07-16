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Диетолог рассказала об опасности популярной системы Дюкана

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Фото: Depositphotos
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Популярная диета Пьера Дюкана может привести к серьезным проблемам со здоровьем, считает нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер. Интервью с ней в среду, 15 июля опубликовало «РИА Новости».

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В основе системы Дюкана лежит высокобелковая пища, а потребление жиров и углеводов сводится к минимуму. Кроме того, нужно пить много воды и полностью исключить сахар.

Деккер предупреждает, что такая диета противопоказана при болезни почек, печени, нарушении обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью.

«Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела: они подавляют аппетит и вызывают усталость, неприятный запах изо рта и от тела», — отметила специалист.

По ее словам, дефицит микроэлементов и витаминов может привести к проблемам как с внешним видом, так и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами, всё это может «стать причиной гормонального сбоя».

Нутрициолог добавила, что дефицит жиров может привести к проблемам с желчным пузырем и запорам. Не подходит система Дюкана и людям, чья работа связана преимущественно с умственной деятельностью — в этом случае человеческий мозг испытывает острую нехватку углеводов, что в свою очередь ведет к замедлению работы кишечника и интоксикации организма.

13 июля диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты следует исключить из рациона людям, активно занимающимся умственной деятельностью.

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