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В Москве задержали специализировавшихся на перевыпуске SIM-карт мошенников
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В Москве задержали специализировавшихся на перевыпуске SIM-карт мошенников

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Фото: youtube.com/Group-IB
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Полицейские в Москве задержали группу мошенников, которая наживалась на VIP-клиентах российских банков.

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Как сообщает пресс-служба Group-IB, преступники действовали несколько лет, а ущерб от деятельности оценивается в десятки миллионов рублей.

Злоумышленники собирали информацию о потенциальных жертвах с помощью специальных сервисовы «пробивки» людей, выбирая состоятельных граждан, включая известных блогеров, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и спорта.

Затем мошенники по поддельной доверенности восстанавливали SIM-карты с помощи подпольного сервиса, а их сообщница перевыпускала «симки» в салонах сотовой связи.

«Сразу после активации SIM-карты-клона, сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец сим-карты отправлял в банк запросы на получения одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг», — говорится в сообщении.

При этом в среднем мошенники выводили по 50-100 тыс. рублей, после чего средства обналичивали в других городах.

Отмечается, что двоих злоумышленников нашли в Солнцево и Коммунарке,их сообщницу, отвечавшую за восстановление SIM-карт, — в Подмосковье. Еще одного участника группы поймали в Самаре.

Задержанные уже дали признательные показания, им предъявили обвинения по статье «Мошенничество».

15 июля сообщалось, что в отношении экс-сотрудницы коммерческого банка в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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