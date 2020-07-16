Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей по версии Forbes

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes. Такая информация была опубликована на сайте издания в среду, 15 июля.

По информации журнала, на данный момент состояние Маска оценивается в $70,8 млрд, при этом по большей части увеличение состояния предпринимателя связано с резким ростом стоимости акций компании Tesla, которую Маск возглавляет.

Еще в середине марта цена акций компании составляла около $400 за штуку, однако на момент закрытия торгов в среду, 15 июля, стоимость одной акции Tesla оценивалась в $1541. В настоящий момент Илон Маск расположился на восьмой строке рейтинга богатейших людей планеты, пишет ТАСС.

12 июля сообщалось, что бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Ее состояние оценивается в $62,3 млрд.