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Вирусологи объяснили ошибки тестов на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Тесты на COVID-19 не всегда могут определить активен ли вирус или иммунная система его уже подавила. Об этом в четверг, 16 июля, в интервью РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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По словам Попович, некоторым тестам не хватает чувствительности, и они «могут не заметить небольшое количество антител».

«Иногда всё зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.

Так специалист отреагировала на выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера об отсутствии бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

Как рассказала Попович, в России применяются 16 тестов на коронавирус с разной степенью чувствительности. «Безусловно, у каждого теста есть ограничения на степень его способности обнаруживать вирус и правильно его определять. Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома. Китайские тесты грешили с этим с самого начала», — сказала ученый.

По информации эксперта, российские тесты обладают 95–96% чувствительностью и посоветовала при наличии симптомов сдавать тесты несколько раз.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин обратил внимание на клеточный иммунитет, который «срабатывает незаметно» при заражении.

Клеточный иммунитет защищает человека от разных вирусов, включая коронавирус, и, как отметил врач, заболевание, протекающее бессимптомно, означает, что «система клеточного иммунитета смогла справиться» и организму не пришлось задействовать антитела. Однако, подчеркнул Ашихмин, сделать тесты на работу клеточного иммунитета сложно, так как лишь в Москве найдется «пара лабораторий», которые могут определить, есть ли клеточный иммунитет у тех, у кого нет антител.

Ранее микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер высказал мнение, что бессимптомных носителей COVID-19 не существует. Он считает, что ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

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