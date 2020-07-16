Звезде «Великолепного века» грозит 13,5 лет за домашнее насилие

Турецкому актеру Озану Гювену, известному российскому зрителю по роли Рустем-паши в сериале «Великолепный век», грозит до 13,5 лет тюрьмы по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

Подруга актера Дениз Булусуз пожаловалась в прокуратуру, обвинив его в «ограничении личной свободы» и «умышленном нанесение телесных повреждений».

Главный прокурор Стамбула передал ее обращение в уголовный суд первой инстанции. Обвинительный акт приняли к рассмотрению, первое слушание по делу назначили на 21 января.

Ранее в турецких СМИ появились фотографии Булусуз, на которых видны следы побоев. Однако чуть позже Гювен разместил в Сети снимки с ссадинами на лице, которые, по его словам, якобы нанесла ему девушка.

8 июля в Лондоне начался процесс по иску Джонни Деппа. Знаменитый актер судится с известным таблоидом The Sun. В 2018 году издание заявило, что Депп избивал экс-супругу Эмбер Хёрд. Актер отрицает все обвинения и утверждает, что жертва — он сам. Депп на заседании обвинил Хёрд в том, что она его ударила. Бывшие супруги пришли в суд по отдельности, чтобы не столкнуться друг с другом и не спровоцировать скандал.