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В Петербурге осудили двух избивших до смерти фаната Цоя мужчин

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум мужчинам, которые избили до смерти фаната лидера группы «Кино» Виктора Цоя у могилы певца. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры в среду, 15 июля.

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Николая Мясницкого и Павла Порфирьева признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда группой лиц по предварительному сговору и приговорили к 4,5 годами лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Суд установил, что в августе 2019 года мужчины решили напасть на потерпевшего. Причиной стали личные неприязненные отношения. Осужденные проследили за знакомым до Богословского кладбища, где напали на него недалеко от могилы Цоя. В результате полученных травм потерпевший скончался.

8 июля сообщалось, что следователи предъявили обвинение задержанному за убийство таксиста в Москве. В ночь на 24 июня 2020 года компания людей, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, вызвала такси в Зеленоградском округе столицы.

В пути таксист отказался везти пассажиров, после чего один из них открыл дверь водителя, вытащил его из автомобиля и избил. Потерпевший был доставлен в больницу, впал в кому и 6 июля скончался.

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