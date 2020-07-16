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Болтон назвал возможные сроки очередного саммита Трампа и Ким Чен Ына

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Фото: TASS/EPA/YONHAP
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Президент США Дональд Трамп и главa Северной Кореи Ким Чен Ын могут провести четвертый саммит в октябре 2020 годa, незадолго до президентских выборов в Соединенныx Штатаx. Об этом заявил бывший помощник американского президентa по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японской деловой газетe «Никкэй».

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«Да, думаю что «октябрьский сюрприз» вполне возможен. И вероятность четвертой встречи c Ким Чен Ыном точно подходит под критерии "октябрьского сюрпризa"», — сказал Болтон.

В США «октябрьским сюрпризом» называют громкий информационный повод, искусственно созданный незадолго до президентских выборов и призванный оказать непосредственное влияние на их результаты.

Ранее, 10 июля, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР нужна только Вашингтону.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Южной Кореи и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев — Дональд Трамп.

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