Российский боец Петр Ян вернулся в Екатеринбург с поясом чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян вернулся в Екатеринбург с чемпионским поясом UFC. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Около ста человек встречали Яна в аэропорту Кольцово. Боец показал собравшимся чемпионским пояс, а затем уехал, за ним в аэропорт прибыли четыре брендированных микроавтобуса, на которых были размещены фотографии Яна с трофеем.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) одолел бразильца Жозе Альдо. Бой состоялся 12 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил в пятом раунде техническим нокаутом.