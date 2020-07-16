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Москвичка умерла во время липосакции в клинике пластической хирургии

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Фото: РЕН ТВ
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Женщина в возрасте 35 лет умерла во время операции в частной клинике пластической хирургии в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, женщина обратилась в центр, чтобы сделать процедуру липосакции (операция по удалению жировых отложений хирургическим путем. — Ред.). Она длилась около 4–5 часов, после чего состояние клиентки резко ухудшилось.

Сотрудники центра для стабилизации состояния женщины воспользовались дефибриллятором, однако через 15 минут состояние пациентки ухудшилось вновь. Врачи попытались оказать женщине первую помощь и вызвали «скорую».

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Точная причина смерти пациентки будет установлена позднее. Сейчас в клинике работают сотрудники Следственного комитета. Предстоит выяснить, соблюдались ли центром все необходимые требования по оказанию услуг.

4 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан хирург, подозреваемый в проведении пластической операции, приведшей к смерти пациентки. По данным следствия, мужчина также является и учредителем клиники. Лицензии на оказание услуг пластической хирургии у учреждения не было, как и необходимых условий.

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