Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Мир
США предпримут действия в отношении популярных китайских приложений
Армия
Первый самолет-амфибия Бе-200 поступил на вооружение ВМФ РФ
Мир
Помпео пригрозил участникам «Северного потока – 2» последствиями
Общество
Росприроднадзор отложил проверки золотодобывающих компаний из-за COVID-19

Место падения штурмовика Ил-2 обнаружили в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На протяжении нескольких лет поисковики отряда «Пересвет» вели раскопки в белобережском лесу под Брянском. 15 июля они опубликовали сообщение, что место падения штурмовика Ил-2 определено.

Поисковики нашли остатки самолета в 4 км от Белых Берегов. Как рассказали активисты, 4 августа 1943 года с аэродрома в Орле на боевое задание вылетели четыре экипажа Ил-2. В тот же день все они были сбиты немецкими истребителями. Места падения трех самолетов были известны давно. Судьба четвертого экипажа много лет оставалась тайной, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Теперь фактически обнаружено место их гибели и могила летчиков — уроженца Тульской области Ивана Евгениевича Сосалина 1916 года рождения и одессита Рувима Давидовича Карачуна 1924 года рождения. Там планируется установить памятник.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020