Место падения штурмовика Ил-2 обнаружили в Брянской области

На протяжении нескольких лет поисковики отряда «Пересвет» вели раскопки в белобережском лесу под Брянском. 15 июля они опубликовали сообщение, что место падения штурмовика Ил-2 определено.

Поисковики нашли остатки самолета в 4 км от Белых Берегов. Как рассказали активисты, 4 августа 1943 года с аэродрома в Орле на боевое задание вылетели четыре экипажа Ил-2. В тот же день все они были сбиты немецкими истребителями. Места падения трех самолетов были известны давно. Судьба четвертого экипажа много лет оставалась тайной, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Теперь фактически обнаружено место их гибели и могила летчиков — уроженца Тульской области Ивана Евгениевича Сосалина 1916 года рождения и одессита Рувима Давидовича Карачуна 1924 года рождения. Там планируется установить памятник.