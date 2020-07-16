Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Мир
США предпримут действия в отношении популярных китайских приложений
Армия
Первый самолет-амфибия Бе-200 поступил на вооружение ВМФ РФ
Мир
Помпео пригрозил участникам «Северного потока – 2» последствиями
Общество
Росприроднадзор отложил проверки золотодобывающих компаний из-за COVID-19

Меган Маркл намекнула на подлинную причину ухода из королевской семьи

0
Фото: TASS/PA/Ben Stansall
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл намекнула в своем видеообращении, приуроченном к онлайн-саммиту Girl Up, на истинную причину выхода из британской королевской семьи. Об этом в среду, 15 июля, сообщила газета Daily Star.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Экс-актриса выступила с речью на виртуальной встрече, в которой приняли участие почти 40 тыс. человек в возрасте от 13 до 22 лет из 172 стран. Свой ролик она начала с мотивационной речи о том, как важно следовать своим целям и внутренне развиваться, но затем Маркл разоткровенничалась. Отказ от привилегий и переезд сначала в Канаду, а затем в США герцогиня объяснила завуалированно.

«Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что нет. Самая трудная часть, и это была самая трудная часть для меня, — это поддерживать свои убеждения действием», — заявила она.

Поделилась супруга принца и тем, как справляется с неприятными комментариями в свой адрес.

«Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже способны причинить вам боль. Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум», — отметила она.

В прошлом году пара сложила с себя полномочия членов британской королевской семьи и заявила о желании жить самостоятельно, а также самим зарабатывать средства. В частности, чета планировала запустить собственный благотворительный фонд.

Однако 14 июня стало известно, что церемония открытия фонда Archewell отложена, так как супруги захотели сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом и поддержке движения Black Lives Matter.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020