Меган Маркл намекнула на подлинную причину ухода из королевской семьи

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл намекнула в своем видеообращении, приуроченном к онлайн-саммиту Girl Up, на истинную причину выхода из британской королевской семьи. Об этом в среду, 15 июля, сообщила газета Daily Star.

Экс-актриса выступила с речью на виртуальной встрече, в которой приняли участие почти 40 тыс. человек в возрасте от 13 до 22 лет из 172 стран. Свой ролик она начала с мотивационной речи о том, как важно следовать своим целям и внутренне развиваться, но затем Маркл разоткровенничалась. Отказ от привилегий и переезд сначала в Канаду, а затем в США герцогиня объяснила завуалированно.

«Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что нет. Самая трудная часть, и это была самая трудная часть для меня, — это поддерживать свои убеждения действием», — заявила она.

Поделилась супруга принца и тем, как справляется с неприятными комментариями в свой адрес.

«Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже способны причинить вам боль. Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум», — отметила она.

В прошлом году пара сложила с себя полномочия членов британской королевской семьи и заявила о желании жить самостоятельно, а также самим зарабатывать средства. В частности, чета планировала запустить собственный благотворительный фонд.

Однако 14 июня стало известно, что церемония открытия фонда Archewell отложена, так как супруги захотели сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом и поддержке движения Black Lives Matter.