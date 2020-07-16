Крупное ДТП с грузовиком произошло на трассе М-11 «Нева»

Крупное ДТП с участием грузовика произошло на 555-м км трассы М-11 «Нева» в Новгородской области вечером в среду, 15 июля. Об этом сообщил телеканала РЕН ТВ.

По предварительным данным, грузовик вылетел на встречную полосу движения и пробил ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем и загорелся.

Телеканал опубликовал кадры с места аварии, на которых видно, как на дороге продолжает гореть фура.

Отмечается, что пока данных о пострадавших не поступало, причины и обстоятельства аварии выясняются.

14 июля сообщалось, что в Красноярске проводится проверка по факту ДТП с участием легковой иномарки и грузовика. В результате столкновения погибли две пассажирки.