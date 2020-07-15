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Новый рекреационный комплекс хотят создать в Тульской области

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Проектный офис АСИ по развитию экологического туризма запустил Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.

В нем принимают участие 239 особо охраняемых природных территорий из 68 регионов страны. Среди них и природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» в Кондуках Тульской области.

Концепция развития рекреационного комплекса предполагает сохранение природного богатства и создание комфортных условий для организации всесезонного отдыха, отмечает ИА «Тульские известия». Запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, зон туристической экотропы, фуд-корта, рыбалки и барбекю, а также молодежного лагеря.

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