Более 230 жилых домов отремонтируют в Калужской области

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области приступил к реализации плана на следующий год. В 232 зданиях будут выполнены работы на общую сумму 933 млн рублей. В частности, запланирован капитальный ремонт 165 кровель, 22 фасадов, 27 внутридомовых инженерных систем, а также замена 53 лифтов в 22 многоквартирных домах.

Проведены расчет лимитов средств для каждого муниципального образования, а также расчет средней стоимости работ. Собственники получили от регионального оператора предложения о проведении предстоящего капремонта, которые необходимо рассмотреть на общем собрании. Об этом информирует газета «Весть».

Как сообщалось в начале июня, для замены всех старых лифтов в России необходимо дополнительно 150 млрд рублей. Средств, которые собирают граждане на ремонт домов, недостаточно. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР). Подошел к концу срок эксплуатации уже более чем 95 тыс. лифтов, ежегодно к ним прибавляется по 10 тыс. До 2025 года необходимо заменить 144 тыс. подъемников, но в программы капремонта включено лишь 85 тыс.