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Белоруссия запросила у России правовую помощь по делу Белгазпромбанка

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Фото: TASS/EPA/Tatyana Zenkovich
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Белоруссия направила в Россию запрос на оказание правовой помощи по делу Белгазпромбанка. Об этом в среду, 15 июля, сообщил представитель финансовой милиции республики.

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«Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи», — цитирует его «РИА Новости».

В июне стало известно, что претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын находятся в СИЗО комитета государственной безопасности (КГБ).

Бабарико задержан на основании подозрения в попытке давления на свидетелей и сокрытия улик преступления по делу Белгазпромбанка, главой которого Бабарико ранее был. Также были задержаны около 20 человек. Многие из них в показаниях называют кандидата на пост главы Белоруссии автором преступной схемы.

Вместе с этим белорусские СМИ сообщили об обыске в дома Бабарико в пригороде Минска. По их сведениям, сам кандидат в президенты и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований для дачи показаний по делу Белгазпромбанка. Их процессуальный статус не уточнялся.

11 июня обыски прошли в головном здании Белгазпромбанка, который когда-то возглавлял Бабарико. В комитете госконтроля Белоруссии заявили, что на базе организации действовала преступная группа. Было возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, фигурантами являются бывшие и действующие работники различных компаний, в том числе Белгазпромбанка.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что следственные мероприятия ведутся с 2016 года. При этом он подчеркивал, что ни о каком «накате» речи не ведется и давление на конкурента невыгодно его предвыборной кампании.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко подал документы в ЦИК еще в середине мая. Он занимает пост президента с июня 1994 года. В настоящее время идет его пятый срок подряд.

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