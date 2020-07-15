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В МИД РФ обеспокоились участившимися пересечениями границы с Грузией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва обеспокоена участившимися случаями пересечения границы с Россией со стороны Грузии. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в среду, 15 июля.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением не только российской, но также абхазской и югоосетинской границ.

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Кроме того, в министерстве обратили внимание на провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси, которые «в уже ставшей традиционной для американцев манере», не разобравшись в сути происходящего, выгораживают Грузию и возлагают всю вину на Россию и Южную Осетию.

«Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, а также призвали грузинские власти положить конец провокационным заявлениям и действиям.

11 июля гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам. Пограничники открыли ответный огонь, ранили нарушителя, а после этого задержали.

Ранее в июне на территории Цунтинтского района Республики Дагестан на расстоянии 600 м от линии госграницы вглубь российской территории пограничным нарядом был задержан 24-летний гражданин Грузии. Отмечается, что он был без документов, одет в камуфляжную форму, а также вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами и имел с собой бинокль.

Российская сторона пошла навстречу просьбам грузинской стороны и не стала возбуждать против задержанного человека уголовное дело. Пограничники ограничились административным выдворением, и передали его грузинским коллегам.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.

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