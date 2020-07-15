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Имя для спасенного сайгачонка выберут в Астраханской области

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Сотрудники природного парка «Баскунчак» (Астраханская область) спасли истощённого детеныша сайгака. Его доставили в питомник «Сайгак» на территории Лиманского района. После осмотра выяснилось, что жизни сайгачонка ничего не угрожает. Для него подобрали режим содержания и питания. Пока маленький сайгак будет находиться отдельно от основного стада.

Питомник является единственным в регионе учреждением, которое занимается изучением и разведением реликтовой антилопы в полувольных условиях. Служба природопользования проводит конкурс, участники которого должны придумать имя спасенному сайгачонку. Итоги будут объявлены 3 августа. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Сайга — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп (хотя из-за своеобразной анатомии его иногда вместе с тибетской антилопой относят к особому подсемейству Saiginae). В 2002 году Международным союзом охраны природы (МСОП) этот вид был отнесён к категории «CR», то есть «находящийся в критическом состоянии».

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