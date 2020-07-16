Прямой эфир
Сюжет:

COVID-19 оказался почти в восемь раз опаснее гриппа по риску инсульта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятность развития ишемического инсульта у зараженных коронавирусом в 7,6 раза выше, чем у больных гриппом. К такому выводу пришли неврологи из отделения клинической и трансляционной нейронауки Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили. Исследователи изучили данные 1916 больных COVID-19, получавших помощь в приемном покое либо госпитализированных в клинические больницы Нью-Йорка. После этого медики сравнили эту информацию с данными аналогичной группы больных гриппом.

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

Из всех пациентов с коронавирусной инфекцией у 31 (1,6%) было зафиксировано острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (ишемический инсульт), в то время как в группе пациентов с гриппом инсульт наблюдался лишь у трех пациентов из 1486 (0,2%). После поправки на возраст, пол и расовую принадлежность вероятность ишемического инсульта при коронавирусе оказалась в 7,6 раза выше, чем при гриппе.

Можно говорить о нескольких механизмах, с помощью которых патоген повышает риск развития ишемии головного мозга, считает заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимир Парфёнов.

«Например, повышение свертываемости крови, которое возможно при COVID-19. И это только один из возможных сценариев. К сожалению, многие люди с высоким риском инсульта не проводят его эффективную профилактику. А болезнь вполне можно предотвратить», — рассказал «Известиям» специалист.

Американские ученые в выводах к своей статье отмечают, что дальнейшее выяснение тромботических механизмов у пациентов с COVID-19 может дать более эффективные стратегии для предотвращения инвалидизации у пациентов с коронавирусом. Поэтому такие исследования необходимо продолжать.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

Бьет в голову: риск инсульта при COVID в 7,6 раза выше, чем при гриппе

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020