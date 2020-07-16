COVID-19 оказался почти в восемь раз опаснее гриппа по риску инсульта

Вероятность развития ишемического инсульта у зараженных коронавирусом в 7,6 раза выше, чем у больных гриппом. К такому выводу пришли неврологи из отделения клинической и трансляционной нейронауки Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили. Исследователи изучили данные 1916 больных COVID-19, получавших помощь в приемном покое либо госпитализированных в клинические больницы Нью-Йорка. После этого медики сравнили эту информацию с данными аналогичной группы больных гриппом.

Из всех пациентов с коронавирусной инфекцией у 31 (1,6%) было зафиксировано острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (ишемический инсульт), в то время как в группе пациентов с гриппом инсульт наблюдался лишь у трех пациентов из 1486 (0,2%). После поправки на возраст, пол и расовую принадлежность вероятность ишемического инсульта при коронавирусе оказалась в 7,6 раза выше, чем при гриппе.

Можно говорить о нескольких механизмах, с помощью которых патоген повышает риск развития ишемии головного мозга, считает заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимир Парфёнов.

«Например, повышение свертываемости крови, которое возможно при COVID-19. И это только один из возможных сценариев. К сожалению, многие люди с высоким риском инсульта не проводят его эффективную профилактику. А болезнь вполне можно предотвратить», — рассказал «Известиям» специалист.

Американские ученые в выводах к своей статье отмечают, что дальнейшее выяснение тромботических механизмов у пациентов с COVID-19 может дать более эффективные стратегии для предотвращения инвалидизации у пациентов с коронавирусом. Поэтому такие исследования необходимо продолжать.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

Бьет в голову: риск инсульта при COVID в 7,6 раза выше, чем при гриппе