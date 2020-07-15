Французский министр запаниковала на публике из-за забытой маски

Министр промышленности Франции Аньес Паннье-Рунашер забыла в машине маску и в панике побежала за транспортным средством. Об этом в среду, 15 июля, сообщается в Twitter-аккаунте издания Marianne.

Политик прибыла на празднование Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля. Из автосалона женщина вышла с улыбкой, но когда Паннье-Рунашен поняла, что забыла в машине медицинскую маску, она побежала вслед за транспортным средством. Как только министр дала понять, в чем проблема, сопровождающие быстро предоставили ей средство индивидуальной защиты.

Соблюдение масочного режима было обязательным условием для всех посетителей празднования. Их количество также было ограничено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Накануне президент республики Эммануэль Макрон сообщил, что во Франции наблюдаются признаки возобновления эпидемии коронавирусной инфекции. Однако глава государства подчеркнул, что на этот раз страна подготовилась к новой волне заболевания.

Согласно последним данным минздрава республики, с начала пандемии во Франции умерло более 30 тыс. зараженных коронавирусом. Всего на территории страны зарегистрировано 172 377 случаев заболевания COVID-19.