Замглавы «Почты России» в 10 раз занизил сумму штрафов за неисполнение договора

Обвиняемый в превышении должностных полномочий заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергей Емельченков в 10 раз занизил сумму штрафов за ненадлежащее исполнение договора, причинив таким образом ущерб на 67 млн рублей. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года обвиняемый <...> в нарушение установленного порядка о согласовании крупных сделок с курирующим министерством подписал дополнительное соглашение к государственному контракту, десятикратно занизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора», — говорится в сообщении на сайте СК.

Причастность Емельченкова к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами проведенных оперативно-раозыскных мероприятий.

Ранее 15 июля Чертановский суд Москвы отправил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сам замглавы «Почты России» вину признать отказался и попросил избрать более мягкую меру пресечения. Сторона защиты просила отпустить подопечного под залог в размере 5 млн рублей.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет.

Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. Он курировал вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения.