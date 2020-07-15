Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Замглавы «Почты России» в 10 раз занизил сумму штрафов за неисполнение договора
Мир
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
Мир
МИД Китая вызвал посла США из-за ситуации вокруг Гонконга
Общество
Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию
Спорт
«Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 0:3

Замглавы «Почты России» в 10 раз занизил сумму штрафов за неисполнение договора

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый в превышении должностных полномочий заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергей Емельченков в 10 раз занизил сумму штрафов за ненадлежащее исполнение договора, причинив таким образом ущерб на 67 млн рублей. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Следственном комитете России.

День Бородина: бывший президент Банка Москвы получил заочный срок
Его признали виновным в особо крупной растрате

«По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года обвиняемый <...> в нарушение установленного порядка о согласовании крупных сделок с курирующим министерством подписал дополнительное соглашение к государственному контракту, десятикратно занизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора», — говорится в сообщении на сайте СК.

Причастность Емельченкова к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами проведенных оперативно-раозыскных мероприятий.

Ранее 15 июля Чертановский суд Москвы отправил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сам замглавы «Почты России» вину признать отказался и попросил избрать более мягкую меру пресечения. Сторона защиты просила отпустить подопечного под залог в размере 5 млн рублей.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет.

Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. Он курировал вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020