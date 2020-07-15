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МИД Китая вызвал посла США из-за ситуации вокруг Гонконга
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МИД Китая вызвал посла США из-за ситуации вокруг Гонконга

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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В МИД Китая вызвали посла США в КНР Терри Бренстэда из-за позиции американских властей в отношении Гонконга. Об этом в среду, 15 июля, сообщает газета Daily Mail.

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Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить автономию региона.

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Гуанцзэ, в свою очередь, сообщил, что Пекин наложит санкции на отдельных лиц и корпорации США для «защиты законных интересов Китая».

По мнению китайского дипломата, ни одна страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела КНР. Он счел действия США попыткой сдерживания развития Китая.

«Сценарий Америки о том, чтобы помешать Китаю стать сильным, обречен на провал. Мы советуем американской стороне немедленно изменить свою политику и прекратить клеветать и провоцировать, чтобы не идти дальше и дальше по неверному пути», — заявил Гуанцзэ.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, описанную автором романа-антиутопии «1984» Джорджем Оруэллом.

Вместе с тем, в МИД РФ придерживаются позиции, что ситуация вокруг Гонконга — это внутреннее дело Китая и Москва выступает против попыток внешнего вмешательства.

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