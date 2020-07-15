Завершился международный промышленный форум INNOPROM Online

Главное мероприятие для промышленности — международный промышленный марафон INNOPROM Online в этом году прошел 7 июля на современной универсальной онлайн платформе. Деловая программа включала в себя 30 мероприятий, прямые эфиры из разных точек мира, дискуссии с участием руководителей органов власти и представителей бизнеса. Генеральный партнер мероприятия — правительство Свердловской области. Только за один день 7 июля онлайн-трансляции INNOPROM Online просмотрели около 84 тыс. человек.

На полях международного промышленного марафона прошла стратегическая сессия «Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия». Участники дискуссии обсудили такие вопросы, как восстановление глобальной промышленности после эпидемии, укрепление международной кооперации, цифровизация и автоматизация как инструменты против эпидемии.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Camozzi Automation Марко Камоцци, главный исполнительный директор Siemens Digital Industries, член правления Siemens AG Клаус Хелмрих, генеральный директор Kaspersky Евгений Касперский, главный исполнительный директор Knill Energy Holding Кристиан Книлл.

Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности и торговли Российской Федерации:

«Ещё в апреле мы запустили новый интернет-проект «ИННОПРОМ Онлайн» с регулярными включениями глав транснациональных корпораций, руководителей госорганов и международных экспертов. Такой формат, в котором уже все привыкли работать в последние месяцы, был с энтузиазмом воспринят аудиторией, которую мы на протяжении многих лет принимали в Екатеринбурге. А теперь мы имеем возможность общаться с еще более широким кругом участников. Причём у каждого участника есть возможность включиться в обсуждение, передать вопрос любому спикеру. Думаю, что такое движение в массы сделает еще более интересными наши дискуссии по самым острым вопросам глобальной повестки».

Ярким мероприятием деловой программы стал «Марафон столиц», в программе которого прошли прямые включения из нескольких точек мира, расположенных в наиболее важных странах — торгово-промышленных партнерах России. Это Узбекистан, Египет, Китай, Франция, Германия, Индонезия, Перу и Аргентина.

Губернатор Евгений Куйвашев открыл «Марафон столиц» и рассказал о планах по расширению формата проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ:

«ИННОПРОМ — не просто крупное деловое мероприятие, это наш бренд, визитная карточка региона. За 11 лет работы из регионального проекта он трансформировался до уровня международной и главной промышленной выставки России. Каждый год ИННОПРОМ посещает около 50 тысяч участников из более 70 стран мира. Это ключевая площадка для продвижения инвестиционного, промышленного и экспортного потенциала Свердловской области на российском и международном уровне», — сказал губернатор.

В студиях ИННОПРОМ онлайн по всему миру отвечали на вопросы российского бизнеса торговые представители РФ и их гости — руководители иностранных деловых ассоциаций и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

Губернатор также раскрыл планы по расширению территории влияния выставки, проведения ИННОПРОМ за границей. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность проведения цикла из четырех выставок в год — по одной в России, а также в зарубежных странах. Евгений Куйвашев напомнил, что уже несколько лет подряд крупнейшее международное конгрессно-выставочное мероприятие проходит в Екатеринбурге в партнерстве со страной-партнером.

В рамках тематического трека «Инновации и технологии» была организована сессия при партнерстве Фонда «Сколково», Правительства Свердловской области и Forbes на тему: «Импортозамещение и локализация: кризис как драйвер развития машиностроительной отрасли». Дискуссия с участием Александра Морозова, заместителя министра промышленности и торговли РФ, Алексея Орлова, первого заместителя губернатора Свердловской области, Аркадия Дворковича, председателя Фонда «Сколково», Владимира Сорокина, президента «Группы ГАЗ», Константина Бабкина, президента Ассоциации «Росспецмаш», Сергея Серебрякова, директора «Петербургского тракторного завода», Александра Либерова, президента Siemens в России затронула вопросы влияния пандемии на будущее отрасли, коснулась обсуждения изменений в подходах к импортозамещению и локализации, выделила особенности современного кризиса. Участники встречи сошлись в мнении о том, что чрезвычайно важно определить стратегию развития отрасли на несколько лет. Модератором обсуждения выступил Николай Усков, редакционный директор Forbes.

Тематический трек «Промышленная автоматизация» представил сессию при партнерстве с KPMG: «Экономика результата: цифровые данные как новая основа бизнес-модели». Вопросами для обсуждения стали цифровые технологии и методы сбора и обработки информации, перестройка бизнес-модели с фокусом на работу с данными. Гостями дискуссии выступили российские и международные спикеры: Скотт Барнетт, руководитель лаборатории инжиниринга, роботизации и автоматизации, 3M, Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково», Артём Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг», Зоя Каика, заместитель генерального директора, СОЛЛЕРС, Сергей Казанцев, директор по цифровой трансформации, Группа НЛМК, Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный менеджер Siemens Digital Industries Software в России, СНГ и Турции.

Ключевым деловым мероприятием тематического трека «Международное сотрудничество» стала сессия — «Экспорт из России: как способствовать его ускоренному росту». Были названы наиболее перспективные для инвестиций отрасли для роста российского промышленного экспорта, определены потребности в инфраструктуре и сопровождении инвестиционных проектов, а также определены нужды российского экспортера. Главным спикером дискуссии выступил Алексей Орлов, первый заместитель Губернатора Свердловской области, также участие приняли представители зарубежных профессиональных ассоциаций: Алекс Родзянко, президент, Американская торговая палата в России (AmCham), Тэцуя Умецу, руководитель представительства JETRO в России, Марк Мурашко, директор по комплексным экспортным проектам «РЭЦ» и другие.

Международный промышленный марафон поддержали: Правительство Свердловской области, «Агентство стратегических инициатив», Фонд «Сколково», «Промсвязьбанк», «МегаФон», KPMG, UMATEX, ФГУП «НТЦ «Химвест», АРПЭ, Франко-российская торгово-промышленной палата (CCI France Russie), Германо-российская инициатива по цифровизации экономики, Посольство Великобритании и др.

Просмотр онлайн трансляций был свободным для всех желающих на сайте события.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович; председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; председатель совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и др.

Онлайн-сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.