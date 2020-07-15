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Москвичей призвали не ловить пауков в парках и не рвать паутину

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Во время встречи с пауками на природных территориях не следует беспокоить их, поскольку некоторые из них опасны для человека. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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Прежде всего при встрече с пауком специалисты советуют не паниковать и не ловить насекомое. Отмечается, что все пауки ядовитые, но немногие представляют опасность для человека, ведь яд большинства из них не представляет угрозы. Однако изредка в московском регионе из-за погодных аномалий можно встретить особей, способных причинить вред человеку. Поэтому не следует беспокоить их, рвать паутину и пытаться поймать, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе отметили, что в Москве обитают пауки-скакунчики, пауки-бокоходы, пауки-волки и другие виды, пишет «Москва 24».

В конце июня энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров призвал отдыхающих в городских парках к осторожности из-за клещей. По его словам, клещи являются переносчиками многих серьезных болезней, в частности энцефалита. Кроме того, для горожан могут представлять опасность химикаты, применяемые для обработки газона от насекомых.

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