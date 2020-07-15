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В Татарстане рыбак поймал похожую на пиранью рыбу

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Житель Татарстана выловил рыбу, внешне напоминающую пиранью. Видеоролик с необычным уловом рыбак опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Рыбу, похожу на пиранью, поймали в поселке Осиново в Зеленодольском районе республики рядом с популярным у отдыхающих пляжем, уточняет «Татарстан-24».

Как отмечает телеканал «Звезда», в настоящее время доподлинно неизвестно, что это за вид рыбы. Известно, что мужчина намерен передать трофей специалистам.

В октябре 2018 года школьники в подмосковном Зеленограде выловили необычную рыбу в озере Школьное. Ее зубы были похожи на человеческие.

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