В Татарстане рыбак поймал похожую на пиранью рыбу

Житель Татарстана выловил рыбу, внешне напоминающую пиранью. Видеоролик с необычным уловом рыбак опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Рыбу, похожу на пиранью, поймали в поселке Осиново в Зеленодольском районе республики рядом с популярным у отдыхающих пляжем, уточняет «Татарстан-24».

Как отмечает телеканал «Звезда», в настоящее время доподлинно неизвестно, что это за вид рыбы. Известно, что мужчина намерен передать трофей специалистам.

В октябре 2018 года школьники в подмосковном Зеленограде выловили необычную рыбу в озере Школьное. Ее зубы были похожи на человеческие.