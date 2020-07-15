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Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Россия в июне исполнила условия соглашения ОПЕК+ на 99%. Об этом в среду, 15 июля, заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета организации.

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Он отметил, что у России нет несоответствий с ОПЕК в отношении уровней исполнения сделки, сообщает «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что по принятому графику российские компании готовы увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее 15 июля Новак заявил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Кроме того, он отметил, что спрос на рынке нефти уверенно восстанавливается после падения спроса весной.

Накануне страны ОПЕК+ по итогам июня в общей сложности выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%. В мае удалось достигнуть показателя только в 87%.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 7,7 млн во втором полугодии и далее на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая текущего года.

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