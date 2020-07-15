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Ремонт Октябрьского моста продолжается в Липецке

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За прошедшую неделю в пешеходной зоне липецкого Октябрьского моста, который соединяет район ЛТЗ с юго-западом города, заменили шесть железобетонных плит. До конца месяца в планах еще 15 плит. Всего же до конца года планируют заменить более 40 элементов. Также сотрудники управления приступили к работам на проезжей части — покрытие сейчас ремонтируют большими картами. Здесь уложат порядка 7 тыс. кв. м асфальта, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Недавно завершился ремонт пешеходной части Сокольского моста. Металлические элементы путепровода покрасили. «Завтра мы завершаем обновление покрытия элементов всех городских мостов», — пояснили в муниципальном управлении благоустройства, передает Lipetskmedia.

Напомним, три новые пешеходные зоны появятся в Липецке. На улице Московской аллея будет вести от 19-го микрорайона к остановке «Парк Молодежный». В Молодежном парке прогулочная дорожка пересечет зеленую зону по диагонали от торгового центра до улицы Кривенкова. Третья пешеходная зона пройдет параллельно проезжей части на улице Катукова.

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