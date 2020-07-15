Минпросвещения и Роспотребнадзор разработают критерии питания младшеклассников

Министерство просвещения РФ совместно с Роспотребнадзором разработают критерии оценки качественного питания для учеников начальных классов. Об этом говорится в протоколе заседания штаба по организации бесплатного горячего питания для младшеклассников, который опубликован 15 июля на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«Минпросвещения России, Роспотребнадзору представить в правительство РФ предложения по критериям оценки организации качественного и здорового питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях в рамках общественного контроля. Срок — 31 июля 2020 года», — говорится в протоколе заседания штаба, который проходил 30 июня.

Отмечается, что Роспотребнадзор, согласно протоколу, должен был представить до 10 июля в Минсельхоз и Минпромторг России перечень примерных продуктов в рационе питания, рекомендуемого младшеклассникам.

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении горячего питания учащимся начальной школы. Согласно тексту законопроекта, все учащиеся младших классах в государственных и муниципальных образовательных организациях будут обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием глава государства предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля. Позднее президент выступил за ужесточение требований к поставкам питания и ответственности при допуске нарушений.